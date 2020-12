AVEZZANO. ANCHE QUEST’ANNO I LIONS SONO IN PRIMA LINEA PER REGALARE UN SORRISO A NATALE

Il momento che stiamo affrontando pone il nostro territorio di fronte a difficoltà sempre crescenti, una crisi senza precedenti, dettata da una situazione Pandemica ancora lontana da una effettiva risoluzione. In questo caos a pagarne inesorabilmente le conseguenze sono purtroppo le famiglie in difficoltà, alle quali va il nostro primo pensiero affettuoso.

Per loro sentiamo il dovere di fare qualcosa, di impegnarci di più, di far sentire la nostra vicinanza.

Proprio a tale fine, il Lions Club Avezzano ha messo in campo questa iniziativa volta a sostenere il Banco Alimentare del Distretto 108 A, attraverso un service che si svolgerà interamente sul territorio di Avezzano e della Marsica.

A partire da lunedì 7 dicembre 2020 e fino al 21 dicembre 2020 il Lions Club Avezzano, attraverso i propri soci, organizzerà una raccolta di generi alimentari, già iniziata nell’ambito del Club.

Verrà istituito un vero e proprio punto di raccolta per il conferimento e la catalogazione dei generi alimentari e la successiva predisposizione di pacchi di Natale da regalare alle famiglie.

I soci inoltre svolgeranno direttamente un servizio di ritiro a chiamata dei generi alimentari, per chiunque intenderà aderire all’iniziativa e sarà impossibilitato a consegnare ciò che intende donare.

Se ci sarà consentito, organizzeremo anche dei banchi di fronte ai principali supermercati del territorio per incentivare e sensibilizzare l’adesione dei cittadini virtuosi e propositivi nel fare la loro parte in questo momento di grande difficoltà che stiamo attraversando.

Tra il 21 dicembre 2020 e il 24 dicembre 2020 tutti i generi alimentari, raccolti e catalogati, saranno utilizzati per comporre pacchi di Natale equi, che verranno distribuiti alle famiglie che in questo momento hanno maggiore bisogno di sostegno.

Ringrazio i soci del club per il contributo e l’impegno, il Comune di Avezzano per il patrocinio concesso e per il supporto che darà all’iniziativa e tutti coloro che aderiranno alla raccolta, che auspichiamo possa raggiungere quantitativi notevoli a vantaggio del territorio e delle famiglie che usufruiranno del service.

Tutti insieme regaliamo un sorriso a Natale….