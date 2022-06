AVEZZANO. ARTISTI MARSICANI ALLA FINALE DI “JE SO PAZZO” CONCORSO CANORO IN RICORDO DI PINO DANIELE

Tanti giovani talentuosi, selezionati alle audizioni del concorso canoro nazionale “JE SO PAZZO” che si sono svolte ad Avezzano, volano alla finalissima di Grottaferrata. Le selezioni si sono tenute al Teatro Don Orione e hanno visto la partecipazione di molti artisti. In giuria erano presenti: Luca Di Nicola, Arianna

Maceroni, Paolo Del Vecchio, Sebastian De Amicis e Giammarco Gridelli. Presente anche la segretaria di produzione Valeria Cannavicci. Arrivato alla 7° edizione, il premio musicale

internazionale JE SO PAZZO, rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale tra i concorsi canori e i premi musicali nel segno

dell’indimenticato Pino Daniele. Entusiasti Paolo Del Vecchio responsabile del centro Italia e Tiziana Buttari, coordinatrice delle audizioni che si sono svolte in città. “Siamo molto contenti per l’esito delle selezioni avezzanesi – dichiarano Tiziana Buttari e Paolo Del Vecchio, referenti del concorso canoro dedicato al celebre cantante napoletano – e siamo felici di scortare questi ragazzi alle finali nazionali che si terranno a Grottaferrata, alle porte di Roma, dal 25 al 31 luglio. Saranno giorni di sfida, ma soprattutto di condivisione, divertimento e crescita professionale con tante masterclass gratuite”. Durante la settimana, che i finalisti vivranno nel Lazio, non mancheranno spettacoli live ed ospiti prestigiosi come il M° Mogol. Questi invece, i ragazzi selezionati ad Avezzano che hanno superato le semifinali e che accedono dunque alla finale nazionale: Miriana Maiello in arte Mirì, Laura Fantauzzo in arte Leyra, Giovanna Luisi, Pietro Forastiero in arte Madloco, Massimo Bartolucci in arte Corpoceleste, Mattia Manolfi, Raffaele Restaino, Daniel Allegritti, Chiara Iacovone e Alissa Vitale.