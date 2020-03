AVEZZANO. CONFOCOMMERCIO: ATTIVATO SPORTELLO ON-LINE EMERGENZA COVID-19

Il Presidente della Confcommercio Provinciale Roberto Donatelli ed il Presidente della Confcommercio di Avezzano, Giuliano Montaldi, comunicano che è stato attivato uno sportello on-line in collaborazione con il Patronato 50 & PIU’ Enasco, al fine di assistere meglio le piccole e medie imprese sull’emergenza coronavirus.

Ciascun imprenditore potrà contattare la nostra Associazione al numero telefonico: 0863/411899 oppure via mail: [email protected] o il Patronato 50 & PIU’ Enasco al n. 0863/455949 oppure via mail: [email protected]

Come è noto il Governo ha adottato una serie di disposizioni attraverso il Decreto “Cura Italia” che prevedono tra l’atro, un pacchetto di misure di sostegno economico per le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo sportello telematico, sarà attivo dal Lunedi’ al Venerdi’ dalle 8.30 alle 12.30.

Confcommercio e 50 & PIU’ Patronato della Confcommercio, prenderanno visione delle richieste pervenute dalle aziende per la richiesta dell’indennizzo di euro 600.00, oltre al quale anche per altre forme di tutela, quali i Congedi per i genitori di figli infra 12 enni e l’estensione permessi legge 104.