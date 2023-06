AVEZZANO. CORDOGLIO DELLA “FAMIGLIA” CAM, PER LA SCOMPARSA DEL DIRETTORE LEO CORSINI

E’ venuto a mancare oggi all’età di 58 anni, l’ingegnere Leo Corsini Direttore tecnico del Cam; da più di 15 anni lavorava nel consorzio acquedottistico Marsicano, entrato come dipendente per poi diventare dirigente; è stato anche Presidente del Consiglio di gestione. “Una notizia purtroppo che ci affligge immensamente – dichiara il Presidente del Consiglio di gestione Ernani Ornello – Corsini non era semplicemente un dirigente, era un amico, una persona grandiosa, un riferimento per tutto il Consorzio. Tutta la famiglia Cam esprime cordoglio e vicinanza ai familiari, agli amici, a tutti quelli che gli volevano bene.” Leo Corsini lottava contro un brutto male, lascia la moglie Maria Teresa e due figli Massimo e Giulia.