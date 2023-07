AVEZZANO. DA DOMENICA 9 LUGLIO SCATTA L’ISOLA PEDONALE IN CENTRO. SPAZIO AGLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI PER TUTTA L’ESTATE

Scatterà dalla prossima domenica 9 luglio, l’isola pedonale in centro città. Lo ha deciso oggi la Giunta comunale che ha già dato mandato agli uffici e ai settori competenti di dare esecuzione a tutti gli interventi necessari.

L’isola terminerà, salvo proroga, domenica 17 settembre, e sarà così articolata:

Tutti i giorni la limitazione al traffico scatterà dalle 20,30 alle 24,00;

Il venerdì e il sabato dalle 20,30 alle 01,00;

Le domenica ed i festivi dalle ore 17,00 alle 24,00.

La zona interessata dall’isola pedonale, come sempre, è quella del “Quadrilatero” e questi sono i tratti di strada e gli incroci interessati:

Via Cataldi (dall’incrocio con via Amendola (escluso) all’incrocio con Via Corradini;

Via Vittorio Veneto, dall’incrocio con via Amendola (escluso) all’incrocio con Via Corradini (solo divieto di transito);

Via Corradini, dall’incrocio con Via Monte Grappa (escluso) all’incrocio con il Corso della Libertà;

Via Corradini, dall’incrocio con Via Trieste all’incrocio con Via Trento (escluso);

Via Garibaldi, dall’incrocio con Via Mons. Valerii (escluso) all’incrocio con Via Monte San Michele (escluso);

Via Emilia, dall’incrocio con Via Vittorio Veneto (escluso) all’incrocio con Via Garibaldi;

Via Bagnoli, dall’incrocio con Via Vittorio Veneto (escluso) all’incrocio con Via Monte Grappa (escluso);

Corso della Libertà, dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Bagnoli (escluso);

Via Trieste, dall’incrocio con Via Diaz (escluso) all’incrocio con Via Corradini;

Via Marconi, dall’incrocio con Via Corradini fino all’uscita del parcheggio pubblico “ex Inail (escluso);

Via Fontana, dall’ingresso del parcheggio “ex Inail” (escluso) all’incrocio con Via Marconi.

L’area pedonale vedrà istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dei veicoli su tutti i tratti di strada elencati, ad eccezione di Via Vittorio Veneto, tra Via Amendola e Via Corradini, dove sarà in vigore il solo divieto di transito.

«Abbiamo proceduto all’istituzione dell’isola pedonale nelle ore serali di questi mesi estivi, per rendere maggiormente fruibile il centro di Avezzano da residenti e nonché da coloro che sceglieranno la nostra città come meta per qualche serata e per seguire le iniziative all’aperto.

Le scelte operate – affermano l’assessore Emilio Cipollone e il consigliere delegato per il centro città Carmine Silvagni – sono state fatte in accordo, dopo un proficuo confronto, con tutte le associazioni di categoria della città.

Le regole fissate sono le stesse degli anni precedenti, ad eccezione di qualche particolare accorgimento che abbiamo voluto introdurre.

Il tutto al fine di confezionare un’area pedonale che possa favorire il ritorno delle famiglie e dei giovani in piazza, durate le serate, e in special modo per seguire il ricco calendario di appuntamenti culturali e di spettacolo, previsti in centro per tutta l’estate – concludono Cipollone e Silvagni –, in una zona pedonale, vero e proprio salotto della città, davvero fruibile da tutti e a misura di famiglie».