AVEZZANO, DOMENICO DE AMICIS, TIFOSO VERO, E’ VOLATO IN CIELO: “UN VERO BIANCOVERDE DENTRO E FUORI”

Apprendiamo, con grande tristezza, che uno dei più grandi tifosi dell’Avezzano Calcio, Domenico De Amicis, è scomparso improvvisamente. Sentite e vivissime condoglianze da parte della redazione tutta de “Il Faro 24” ai parenti, alla famiglia e agli amici tutti. A darne notizia, una nota sulla pagina Facebook della sua squadra del cuoce che, qui di seguito, riportiamo:<< Un tifoso vero. Domenico De Amicis. Avremmo voluto raccontarvi di una sua iniziativa. Di un suo gesto a sostegno del club. E invece siamo costretti a raccontarvi che Domenico oggi ci ha salutato. All’improvviso.Amico del presidente Paris, in prima persona si era impegnato per far tornare al comando del club il nostro patron nell’ottobre del 2019. Ci lascia una persona vera. Un biancoverde dentro e fuori. E riteniamo che questa perdita sia davvero ingiusta. Inaccettabile. Inaudita. La morte spesso va accettata, stavolta facciamo davvero fatica. Caro Domenico ci mancherai sugli spalti del dei Marsi e nelle tue trasferte in stile Vecchia Guardia. Riposa in pace>>.