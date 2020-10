AVEZZANO. EMERGENZA CORONAVIRUS, SITUAZIONE AL COLLASSO, C’È BISOGNO ANCHE DI MEZZI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON PATOLOGIE DIVERSE DAL COVID

La situazione emergenziale legata al Coronavirus nella marsica sta avendo come una delle tante conseguenze, quella della difficoltà a reperire mezzi di soccorso per chi necessita di un intervento tempestivo per patologie diverse da quelle del Covid.

Da oggi pomeriggio infatti il servizio 118 della Marsica e le varie Associazioni sono impiegati nel soccorso verso pazienti con Covid.

Bisognerebbe comunque dotare gli Ospedali, come ci ha evidenziato un nostro lettore, di altri mezzi e personale sanitario per fare fronte anche ad altre esigenze di soccorso, in quanto le ambulanze con pazienti Covid a bordo sono costrette ad attendere i tempi tecnici per farli scendere e trasferire in reparto, cosa che sta diventando sempre più difficile a causa dei continui ricoveri, dopodiché queste vanno sanificate prima di tornare operative.