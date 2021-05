AVEZZANO, GUARITO DAL CORONAVIRUS IL GIOVANE SPAGNOLO DELL’ERASMUS

Il giovane spagnolo Joanne Antonio Diez Gonzalez del programma Erasmus che è stato contagiato dal covid e, in gravi condizioni, ricoverato ,dapprima presso l’ospedale civile di Avezzano, è riuscito a guarire grazie alla professionalità e bravura dei medici abruzzesi, in primis e poi romani in secundis, che lo hanno assistito e curato. Infatti, il 21enne spagnolo, arrivato nel capoluogo marsicano per imparare un mestiere nuovo, è stato colpito dal coronavirus ai polmoni ed in seguito, dato l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, trasferito al San Salvatore dell’Aquila ed infine al policlinico Umberto I di Roma in terapia intensiva. Qui, nell’arco di 10 giorni, è riuscito a rientrare in condizioni stabili, grazie alle cure appropriate e all’utilizzo di sofisticate attrezzature. Ora Joanne si trova a Tagliacozzo per seguire un percorso riabilitativo che, ci si augura, lo possa portare ad una completa guarigione.