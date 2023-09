AVEZZANO. INGAGGIATO L’ATTACCANTE ORTOLINI

Classe 92, punta centrale, alto 1.92, proviene dal Seregno. Ha giocato a lungo in serie D, anche con Pistoiese e Civitanovese. Un acquisto che fa salire ancora le quotazioni della squadra.

L’Avezzano rafforza la potenza di fuoco dell’attacco con l’ingaggio di Raffaele Ortolini. Classe 92, punta centrale, alto 1.92, proviene dal Seregno e ha una lunga militanza in serie D, avendo giocato, tra le altre squadre, con Pistoiese, Prato, Civitanovese e Acireale. E’ l’ultimo arrivato, in ordine di tempo, nella scuderia dell’allenatore Ferazzoli che ora avrà a disposizione, per la linea offensiva, un altro attaccante.

Per la sua complessione fisica (oltre il metro e 90) Ortolini ha le caratteristiche per integrarsi al meglio con Roberti, il goleador biancoverde a segno anche domenica scorsa a Monterotondo, che è rapido, veloce e molto efficace nel gioco di sponda.

L’ingaggio di un ulteriore elemento di esperienza va a innestarsi in una ‘rosa’ già di tutto rispetto e fa salire ancora le quotazioni della squadra allestita dal presidente Andrea Pecorelli che, pur senza fare proclami, non nasconde le proprie ambizioni per un torneo da vertice.