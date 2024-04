AVEZZANO. LAVORI PER LA VIABILITÀ CITTADINA, RUSPE IN AZIONE PER LA NUOVA ROTATORIA IN VIA PUGLIE

Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in via Puglie

Obiettivo, miglioramento della viabilità in quella zona della città che, con l’apertura del nuovo plesso scolastico inaugurato poco più di un anno fa, è diventata un’arteria di punta. Grazie alla rotonda l’area andrà presto a godere di una viabilità migliorata con un perfezionamento significativo delle condizioni di praticabilità della carreggiata.

Per effettuare i lavori è stato posto un divieto di sosta su parte di via Liguria e della stessa via Puglie, divieto che, al momento varrà per un mese.

L’opportunità di questo intervento era stata anticipata durante l’inaugurazione della scuola di Via Puglie dal vicesindaco Domenico Di Berardino mentre, questa mattina, c’è stato un sopralluogo proprio del primo cittadino Giovanni Di Pangrazio nell’ambito di una verifica più ampia dei lavori utili pubblici. Insieme alla rotatoria verrà realizzato anche un marciapiede.