AVEZZANO. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ALL’INCROCIO FRA VIA XX SETTEMBRE E VIA MONTELLO PER URGENTI INTERVENTI DEL CAM

Interruzione del traffico per alcune ore, domani, venerdì 30 Giugno, su Via Settembre, a causa di un vistoso avvallamento della strada, all’incrocio con Via Montello.

Il Servizio Viabilità, Settore IV, del Comune di Avezzano ha segnalato al Consorzio Acquedottistico Marsicano, gestore della rete idrica e fognaria del territorio, l’avvallamento che risulta particolarmente pericoloso per la circolazione stradale in prossimità della rotonda ubicata sull’incrocio fra le due strade.

Il Cam ha immediatamente contattato gli uffici comunali comunicando che l’intervento sarà eseguito, con la massima urgenza, domani, venerdì 30 giugno.

Poiché per la realizzazione dei lavori sarà necessario occupare totalmente o parzialmente la carreggiata, si è reso necessario istituire delle regolamentazioni alla circolazione stradale.

Queste le modifiche alla viabilità che saranno in vigore domani pe rla duanta dell’intervento fra Via XX Settembre e Via Montello: