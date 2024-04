AVEZZANO. MARIA BARBIERI DELLA CLASSE 2A DEL LICEO CLASSICO TORLONIA APPRODA, UNICA STUDENTESSA DELLA CITTÀ DI AVEZZANO, ALLA FASE NAZIONALE DEI CAMPIONATI (EX OLIMPIADI) DI ITALIANO

Maria Barbieri della classe 2A del Liceo Classico Torlonia approda, unica studentessa della città di Avezzano, alla fase nazionale dei Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano dopo aver superato con un punteggio alto sia la fase d’Istituto che la semifinale regionale, per la categoria junior (biennio della scuola superiore). Ora dovrà sostenere la competizione a carattere nazionale che si svolgerà il 18 aprile ad Ercolano (NA).

I Campionati di Italiano sono una competizione organizzata e promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e inserita nel Programma annuale Valorizzazione delle Eccellenze. La gara si propone di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze.

Gli studenti si sono sfidati gareggiano l’uno contro l’altro, misurandosi nella conoscenza della lingua italiana, in tre diverse fasi eliminatorie, le prime due svolte on line, sotto la supervisione dei responsabili d’Istituto e regionali, l’ultima in presenza.

Si tratta di un appuntamento molto sentito e sostenuto negli anni dal Liceo Classico e per questo grande soddisfazione esprime il Dirigente Scolastico Damiano Lupo che si complimenta, per il risultato conseguito, con l’alunna e con la sua insegnante Cristina Larosa.