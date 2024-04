AVEZZANO, NOVITÀ SULLE BOLLETTE: NEL 2024 SCENDE LA TARI

Mercogliano, Presidente Commissione Bilancio: “Con il sì del consiglio bollette giù del 5%. Oltre 200 mila euro di risparmio per i cittadini”

Tari, novità in vista ad Avezzano dove dal rischio di un aumento significativo, bloccato nel 2023 dall’intervento del sindaco e della commissione nominata ad hoc dal primo cittadino, si passa ad un’inversione di tendenza che rappresenta una buona notizia per la cittadinanza.

Nel consiglio comunale di oggi 23 aprile ore 16:00, i punti significativi in agenda saranno diversi, a cominciare dal Rendiconto chiamato ad attestare la salute delle casse comunali e dall’approvazione della transazione con la Rivalutazione Trara per la vecchia ferrovia dello zuccherificio destinata ad ospitare la nuova “via delle stelle”: un percorso ciclopedonale di quasi 9 km tra andata e ritorno.

Buona parte delle attenzioni, però, certamente andrà alle tasche dei cittadini, ovvero alle tariffe Tari.

Sul punto arrivano buone notizie da Palazzo di città. Mentre l’Anci suona l’allarme per il rischio aumento bollette in Italia, ad Avezzano l’importo pagato per la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani è destinato a scendere. I dettagli saranno svelati solo nel consiglio comunale ma la sostanza sta nelle parole del Presidente della Commissione Bilancio Lucio Mercogliano che anticipa “Con la revisione del Piano finanziario e l’approvazione delle nuove tariffe, per cittadini non solo verrà confermato il blocco degli aumenti, già stoppati nello scorso anno, ma le tariffe andranno giù, con risparmi complessivi per oltre 200 mila euro. Un risultato importante non solo perché avviene in un momento in cui molti comuni sono costretti a rivedere al rialzo la Tari ma anche perché tutti ricorderanno l’approfondito lavoro che si fece nel 2023 per fermare il rischio concreto e reale di un maggior peso della tassa. Non voglio anticipare i dettagli che rappresenterò nel consiglio comunale di domani, dico solo che la posizione ferma tenuta nell’anno passato e la scelta di non procedere a quegli aumenti (circa 500 mila euro previsti nelle tariffe ACIAM) e far scattare la nuova gara d’appalto, ha premiato. Anche in questo caso il nostro sindaco è stato non solo determinato a tutela dei concittadini ma lungimirante”.

Questi sono gli argomenti previsti dall’ordine del giorno dell’assise civica convocata dal Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi

1. APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2023 E ALLEGATI.

2. TASSA RIFIUTI (TARI) AGGIORNAMENTO E REVISIONE OBBLIGATORIA PIANO FINANZIARIO 2024- 2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

3. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 32 DEL 01/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “1^ VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ART. 175, COMMA 4 D.LGS. N. 267/2000”.

4. APPROVAZIONE DELL’ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO TRA IL COMUNE DI AVEZZANO E LA SOCIETÀ RIVALUTAZIONE TRARA S.R.L. NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. N. 885/2022, PRESSO LA CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA.

5. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI FORNITORI.

5 bis) APPROVAZIONE “REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO “PERMESSI ROSA”.

6. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 25/88 DI UN’AREA GRAVATA DA USO CIVICO IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 64, PART.LLA 722 CON SOVRASTANTI FABBRICATI ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA A FAVORE DEL SIG. CERRATTI ANTONIO.

7. RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVA A DEI BENI GIÀ GRAVATI DA USO CIVICO VENDUTI AI SIG.RI CERASOLI ANTONIO E MACERONI ANGELA.

8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.