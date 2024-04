AVEZZANO. PREMIAZIONE X CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE UNUCI SEZIONE DI AVEZZANO: PRIMO PREMIO AL LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE”

Il 17 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano, si è tenuta la premiazione del X Concorso Letterario Nazionale promosso dall’Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d’Italia, sezione di Avezzano.

Il concorso, dedicato alla memoria del Capitano Pietro Cimini e del Capitano Riccardo Stornelli, già Dirigenti Scolastici, ha proposto una riflessione sulla violenza, tematica sviluppata dagli studenti che hanno partecipato da tutta Italia.

Presenti nella Sala Consiliare autorità civili, militari e religiose: il Presidente della Sezione UNUCI di Avezzano, Capitano Floriano Maddalena, il Tenente prof. Mario Di Berardino, il Presidente Nazionale dell’UNUCI Gen. B. Federico Sepe, il Delegato Regionale UNUCI “Lazio-Abruzzo e Molise” Magg. Giorgio Giovannoli, il Sindaco della Città di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, il Vicesindaco Domenico Di Berardino, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano Capitano Luigi Strianese, Sua Eccellenza Giovanni Massaro, Vescovo dei Marsi.

Presenti gli studenti del Liceo Benedetto Croce (classi 3L EsaBac, 4A, 4B, 4E) con la prof.ssa Roberta Gallese, in rappresentanza del Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio e del Liceo, e le prof.sse Cardilli, Di Berardino, Maddalena, Prioli.

La studentessa del noto liceo, Annalisa Letta, si è classificata al primo posto. Un orgoglio per tutta la comunità educante del Liceo Benedetto Croce di Avezzano. Complimenti ad Annalisa e a tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo, passione e grande impegno al concorso letterario. Un ringraziamento alle docenti che li hanno seguiti in questo percorso.

Grazie alla Sezione UNUCI di Avezzano per questa splendida opportunità.