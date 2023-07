AVEZZANO. PRESENTATA LA XXVI EDIZIONE DELLA SETTIMANA MARSICA 2023

Si è svolta, nella Sala Consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa di presentazione della XXVI edizione della Settimana Marsica 2023.

Nel rivolgere il saluto ai presenti il Sindaco, Gianni Di Pangrazio, ha messo in evidenza molti punti importanti quale la restituzione alla Città di Avezzano del Parco Torlonia. Attivati i lavori di restauro con un capitale di spesa di oltre 4 milioni di euro, come già stabilito dal piano Masterplan per gli interventi di valorizzazione di Villa Torlonia. Più volte ha sottolineato il rapporto che si sta consolidando tra l’amministrazione del Comune della Città e la Pro Loco di Avezzano.

Oltre al riconoscimento del grande lavoro profuso dai consiglieri, per l’ottenimento organizzativo della Settimana Marsicana, il Primo Cittadino ha formalmente dichiarato: “Questa Amministrazione prende l’impegno importante di istituzionalizzare questa manifestazione, finiti i lavori che rilanceranno Parco Torlonia, per diventare la manifestazione della Città di Avezzano”.

Nel suo intervento il presidente della Pro Loco Federico Tudico ha mal celato la soddisfazione di della promessa del Sindaco, e ha sottolineato: “E’ fondamentale l’impegno che la Pro Loco costantemente offre ai cittadini con i continui appuntamenti culturali in sede, e manifestazioni quali “Notte prima degli esami” e le Tavole rotonde di etnomusicologia”. Ha preso poi la parola Ilio Leonio vice-presidente: “Il valore che noi vogliamo trasmette è il valore del volontariato. Ognuno di noi si spende, per quello che ha e per ciò che può dare. E’ importante perché in una società dominata sempre dal valore del dio denaro, proporre un sodalizio che organizza una attività, di un impegno eccezionale, è straordinario. Ancor di più vederlo realizzato a titolo di volontariato. E’ qualcosa che bisogna trasmettere a questa Città.”. Ha rivolto un personale ringraziamento il consigliere della Pro Loco Carlo Genovesi. Ha concluso l’incontro l’Assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano che ha proposto, ben certo del successo tra i giovanissimi, tanti concerti tra cui quello di Clementino.

La Pro Loco di Avezzano con il supporto dell’Amministrazione del Comune di Avezzano, anche per la XXVI edizione della Settimana Marsicana, ha realizzato un ricco cartellone di eventi inserito del più generale programma di appuntamenti estivi di ViviAvezzano 2023.

La “Settimana Marsica” è l’appuntamento più atteso dell’estate, inizia lunedì 31 luglio per terminare domenica 6 agosto 2023. Prerogativa dell’organizzazione, come sempre, è dare spazio ad ogni settore: cultura, spettacolo, sport, enogastronomia, street food, e ancora convegni, mostre d’arte per consentire agli spettatori di scoprire il patrimonio inestimabile culturale e sociale della Città di Avezzano. “Un grande risultato – afferma il presidente Federico Tudico – ottenuto dalla stretta collaborazione con i consiglieri che hanno realizzato, anche quest’anno, un cartellone che non deluderà le aspettative del pubblico.

Si parte lunedì 31 luglio con l’inaugurazione, alle ore 18.00, con il raduno in Piazza Risorgimento con le Majorettes Golden Girl per il taglio del nastro di apertura. Farà seguito alle ore 19.00 il concerto della Orchestra di Fiati Città di Celano, denominato “Note per ricordare … Gianluca

Tarquinio”. L’evento vuole rinnovare l’eterna gratitudine a chi, con il suo operato e la sua dedizione, ha portato in alto il nome della Pro Loco e rimarrà, per sempre, nel cuore di tutti i consiglieri. Anche quest’anno per il “Premio Sport Pro loco 2023” verrà effettuata, alla ore 21,00, la cerimonia di premiazione della campionessa di nuoto Giorgia Fabiani, a lei si uniranno sul palco Daniela Sorgi presidente della Pinguino nuoto e il direttore tecnico della Pinguino Nuoto Nazzareno Di Matteo.

Il depliant del programma è di facile consultazione in rilievo, distinti da colori, i settori di interesse nei quali vengono racchiusi gli eventi corrispondenti, in evidenza giorno, luogo e orario delle esibizioni.

in questa XXVI edizione straordinario il calendario con gli appuntamenti musicali: concerti, musica live.

Attesissimo il concerto sabato 5 agosto con Clementino, uno tra i più coinvolgenti rapper italiani

Inondata di musica Piazza Risorgimento nelle serate programmate con i I Ragazzi del Clan – Tributo a Adriano Celentano. Eccezionale esibizione di Tony Esposito- La banda del sole. Direttamente da “Amici“ di Maria De Filippi: Wax. Concludono, il 6 agosto, gli Acquaforte con i successi del grande M° Carosone.

Immancabili gli appuntamenti con gli artisti della risata: “GRAN GALÀ del CABARET” con Pablo & Pedro, Magico Alivernini, Alberto Caiazza in Piazza Risorgimento.

L’attenzione degli organizzatori della Pro Loco è diretta principalmente ai piccoli visitatori. Immancabile l’appuntamento, nello “SpazioBimbi”, con Ambecò che coinvolgerà l’attenzione dei piccoli con “l’Atlante delle emozioni.” Importante l’incontro di domenica 6 agosto curato dell’UNICEF che li accompagnerà nel “Gioco dei Diritti”. Grazie a Magicabula si animeranno i pomeriggi con le mascotte, con i Clown TopPoppy show, le bolle di sapone, la magia, i giochi con i palloncini, arrivano i Clown’s e, per i più audaci l’esibizione con “Baby Dance”.

Si crea una atmosfera straordinaria, proprio come una grande festa, quando si esibiscono gli Artisti di Strada. Saranno proprio loro ad animare Piazza Risorgimento e le vie adiacenti, Mrs Rompibolle-bolle di sapone con Ghaia, Giacomo Di Vona si esibirà in uno spettacolo di giocoleria e poi ancora performance su trampoli luminosi senza far mancare il fascino ipnotico della “Via del Fuoco”.

La Settimana Marsicana è un contenitore di eventi per ogni età e per tutte le richieste. “Incontri” è lo spazio che accoglie gli appuntamenti culturali. Esigenza della Proloco, in un contesto così importante come quello della Settimana Marsicana, è puntare il riflettore sul territorio, stravolto in questo periodo dalla situazione climatica. Martedì 1 agosto ore 18,00 presso la Sala Irti si svolgerà il convegno “Fucino: coltivare il futuro oltre il passato e il presente” presenzieranno il sottosegretario di Stato al MASAF Luigi D’Eramo e Fabrizio Lobene – presidente regionale Confagricoltura. La presenza dell’On. D’Eramo, come quelle di illustri personaggi ospiti in alcune edizioni della Settimana Marsicana, è il significativo riconoscimento all’organizzazione della Pro Loco di Avezzano. Vanno ricordati On. Gianni Letta, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ricordò di essere stato uno dei fondatori, nel 1951, proprio della Settimana Marsicana, l’On. Emanuele Fiano, allora deputato della Repubblica Italiana, il Senatore Pietro Grasso che in quell’occasione presentò il suo libro “Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia”

Mercoledì 2 agosto Antonio Pellegrini, autore e regista della performance, con Arianna Bigazzi presenterà il reading teatrale “I Torni non contano”. Giovedì 3 agosto si parlerà anche di sport inteso come messaggio di vita per i giovani e riflettore sull’evoluzione al femminile nel calcio. Interverranno Aleandro Di Paolo (arbitro calcio serie A) avv. Giovanni Sorgi – Comitato Reg. Abruzzo LDN, Laura Tinari (FIGC Calcio femminile) Chiara Amicucci – arbitro sez. Avezzano.

Per non dimenticare quanto la Marsica ha tragicamente subito, verrà effettuata la proiezione del docufilm sul terremoto del 1915 “La notte di Avezzano” realizzato dall’ arch. Raffaello Di Domenico documentarista, ricercatore storico. Dal cupo delle immagini delle rovine alla delicatezza degli acquerelli che arricchiscono il lavoro “Avezzano negli acquerelli” edito da Treditre editori realizzato da Enrico Maddalena

Appuntamento con il libro sabato 5 agosto. Presentazione dell’ultimo lavoro di Katia Agata Spera pubblicato da Edizioni Il viandante.

Per la XXVI edizione della Settimana Marsica le mete da raggiungere, con le visite guidate, sono “I Castelli della Marsica”. Mercoledì 2 agosto visita Castello Piccolomini di Celano – giovedì 3 agosto Rocca Orsini ed altri luoghi di Scurcola Marsicana – venerdì 4 agosto Castello Piccolomini di Ortucchio. Le prenotazioni si ricevono nella sede della Pro Loco in via Corradini n. 75 dalle ore 10,00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Dal 31 luglio a 6 agosto, nei locali della Sala Irti, si possono ammirare i dipinti della Mostra Collettiva d’Arte contemporanea “I tarocchi di Marsarte”. L’associazione invita il pubblico giovedì 3 agosto alle ore 16.00 all’incontro con la prof.ssa Eugenia Tabellione e il critico Massimo Pasqualone.

Sempre parlando di arte, Mattia Barbonetti espone con la sua mostra “Metamorfosi” dal 31 luglio al 6 agosto presso la palestra Corradini.

In piazza Risorgimento l’istallazione di uno straordinario stand attirerà la curiosità di grandi e piccini: l’esposizione di rapaci notturni di Maja Nocte.

Ancora musica ed esibizioni di ballo in Piazza del Mercato. Si percorrono le produzioni in musicali dei nostalgici anni 60/70 per poi viaggiare fino agli anni ’80. Si danza con “Marsica In…ballo” con le esibizioni delle scuole di ballo. Si scende in pista con la coinvolgente serata dedicata al Ballo Latino Americano

Novità assoluta per la Settimana Marsicana l’organizzazione del Torneo di Scacchi e il Torneo di Burraco.

Il successo riscontrato riconferma, per la sezione “IlCORPOeLAMENTE” gli incontri di Yoga e meditazione a cura della associazione “Yoga, Sentieri di vita”.

Luna Park con giostrine e gonfiabili non mancheranno.

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto prende il via lo Street Food, food truck per il commercio itinerante, che si snoderà su via Corradini e Via G. Pagani.

Si alterneranno sul palcoscenico, per accompagnare i protagonisti degli eventi, le giornaliste Orietta Spera, Gioia Chiostri e il presentatore giornalista Luca di Nicola.

Gli eventi giornalieri, illustrati nel dettaglio, verranno divulgati grazie alla collaborazione delle redazioni delle testate giornalistiche.