AVEZZANO BIMBI SI TINGE DI ROSA, WEEK END TUTTO DEDICATO AI PIÙ PICCOLI IN ATTESA DEL GIRO

Una grande festa di benvenuto con lo sguardo rivolto al Giro D’Italia e tantissimi momenti di svago pensati per i più piccoli. L’amministrazione comunale ha organizzato per sabato 4 maggio e domenica 5 una nuova edizione di Avezzano bimbi, tutta in rosa, che si propone di continuare nel solco dei successi già incassati, in termini di partecipazione ed entusiasmo, nelle precedenti edizioni.

“Tutto è stato organizzato – spiega la consigliera comunale Federica Collato, promotrice dell’iniziativa – intorno al tema della biciletta e con l’obiettivo di coinvolgere bimbi e famiglie in attesa della carovana rosa che arriverà in città il 12 maggio”

Ricco il programma che partirà sabato 4 maggio, in Piazza Risorgimento, dalle 16 fino alle 19 con il Laboratorio Creativo, la Baby Dance in rosa, i Pink Holi Color e tante attrazioni con animazione, polveri rosa e spettacoli vari.

Domenica 5, invece, lo scenario si sposterà in Piazza Torlonia dove, dalle ore 9:30, anche chi vive una situazione di disabilità potrà provare la sensazione del “vento in faccia” grazie a speciali biciclette messe a disposizione da Aspasso Bike, mentre, nel pomeriggio, dalle 16 riprenderanno Animazione, laboratori creativi e baby dance.

Novità assoluta proprio il progetto il “vento in faccia”: una sensazione di libertà e felicità che non deve essere limitata solo a coloro che, da sportivi, vivono l’ebbrezza del Giro d’Italia, o a quanti usano la bici per andare al lavoro, può essere aperta e disponibile anche a chi ha una disabilità e può trovare un aiuto per muoversi grazie alle nuove tecnologie.

“Aiuto che – sottolinea la Collalto- avrà la forma di speciali e-bike pensate per dare ad una vasta platea di cittadini uno strumento di mobilità ma anche di salute e libertà. L’ iniziativa è rivolta a persone con disabilità fisica o psichica, ma anche anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, oppure ospiti di RSA e Case di riposo o a chi sta seguendo percorsi di riabilitazione: tutti avranno l’opportunità di provare di persona la bellezza di una passeggiata in bici a pochi giorni dalla tappa del Giro d’Italia”.