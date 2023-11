AVEZZANO. RIPRESI ALLENAMENTI DOPO SUCCESSO DI DOMENICA SCORSA CON MATESE

RIPRESI OGGI GLI ALLENAMENTI: OUT FERRANI, IN DUBBIO GOLIA, PIETRANGELI AL RIENTRO DOPO LA SQUALIFICA, ROBERTI ANCORA INFORTUNATO, DIFFIDATO PERTOSA

Ferazzoli: “Atletico Ascoli giocherà al massimo”

Ortolini sul gol contro il Matese: “Palombo ottimo portiere, errori che capitano. Giocatori campani molto corretti dopo la rete”

AVEZZANO – Out Ferrani, in dubbio Golia, Pietrangeli al rientro dopo la squalifica, Roberti ancora infortunato, diffidato Pertosa: questo il colpo d’occhio in casa Avezzano, oggi pomeriggio allo stadio dei Marsi, alla ripresa degli allenamenti, sotto una pioggerellina insistente. Mister Ferazzoli, dopo il successo due giorni fa in extra time, in trasferta contro il Matese, colto con un singolare gol di Ortolini già consegnato a rara casistica, si è rimesso alla guida degli allenamenti. Il successo contro il Matese rivive nell’allenatore biancoverde con fresche reminiscenze.

“Nel primo tempo” dice Ferazzoli, “non abbiamo sfruttato 2-3 occasioni mentre nella ripresa abbiamo fatto meno bene, complice anche un po’ di stanchezza dovuta ai 3 impegni della settimana. Ora pensiero all’Altetico Ascoli, prossimo avversario nel turno casalingo di domenica prossima, che giocherà al massimo dell’impegno”

Intanto Ortolini, che col Matese ha capitalizzato un errore d’interpretazione del portiere avversario, Palombo, segnando la rete decisiva, torna sul singolare episodio. “Mi sono reso subito conto”, dice, “che il pallone era in gioco e ho colto l’occasione spingendo la palla in rete. Palombo è un ottimo portiere, ha fatto interventi importanti, sono errori che capitano, non deve farsi condizionare da ciò che è accaduto. Tengo peraltro a sottolineare che tutti i giocatori campani, dopo il mio gol, hanno preso atto della rete tenendo un comportamento esemplare, senza dire una parola fuori posto”

L’attaccante è telegrafico sul prossimo impegno di campionato. “Non conosco l’Atletico Ascoli ma ho una certezza: l’Avezzano è una squadra forte, disputerà un campionato importante”

Biglietti. Prevendita per i tifosi dell’Avezzano dalle ore 10 di venerdì prossimo.

Chiuso il settore ospite. I sostenitori marchigiani che arriveranno ad Avezzano potranno seguire la gara dalla tribuna.