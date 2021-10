AVEZZANO. SERVIZIO MENSE, ULTIME ORE PER LE ISCRIZIONI ONLINE

Gallese: il tempo per effettuare le operazioni scade il 15 ottobre

Scatta il conto alla rovescia per iscrivere i propri figli al servizio di refezione scolastica anno 2021/22 per le scuole dell’infanzia e primarie di Avezzano e frazioni: a poche ore dalla scadenza dei termini, il 15 ottobre, per evitare che i bambini restino senza pasto, l’assessore alla pubblica istruzione, Patrizia Gallese e la dirigente del settore, Maria Laura Ottavi, “suonano la campanella” ai genitori, tutori e affidatari degli alunni non iscritti tramite il servizio on line: un centinaio di persone.

“Si rammenta che i genitori/tutori/affidatari degli alunni che non risultano ancora iscritti al servizio di refezione scolastica 2021/2022”, recita l’avviso di Gallese e Ottavi, “devono regolarizzare, entro e non oltre il 15 ottobre 2021, la posizione dei minori interessati. Ciò per consentire loro di poter continuare a fruire del servizio di refezione anche oltre la suddetta data” .