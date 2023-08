AVEZZANO. SIAPRA SPA: SOSPENSIONE PRESIDIO PERMANENTE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

UILTemp Abruzzo: “è il segnale di apprezzamento del primo passo fatto verso le nostre richieste da parte delle Apl e dell’azienda utilizzatrice”



A seguito dei pagamenti che i lavoratori in somministrazione presso la SIAPRA Spa di Avezzano stanno ricevendo quale riconoscimento del mancato avanzamento di livello, come segnale distensivo la UILTemp Abruzzo annuncia la sospensione del Presidio Permanente attivato il 2 agosto scorso, mantenendo attivo tuttavia lo stato di agitazione perché riteniamo che il pagamento appena effettuato è solo un primo passo verso le nostre richieste per ripristinare la parità di trattamento garantita ai lavoratori dal settore somministrazione.

Inoltre riteniamo, visto il tavolo di trattativa aperto, non accettabili le scelte unilaterali dell’azienda utilizzatrice in quanto si ha la sensazione che il solo scopo sia di mantenere sui lavoratori della somministrazione il totale controllo dei loro diritti.

Facciamo Appello ad Assolavoro e a Confindustria per riattivare il dialogo, con la riconvocazione del tavolo tecnico, al fine di risolvere in maniera definitiva la vertenza aperta.