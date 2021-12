AVEZZANO. SPETTACOLO NATALIZIO DI MUSICOMANIA SABATO 18 DICEMBRE CASTELLO ORSINI

La musica incontra le più belle leggende natalizie. Sabato prossimo, 18 dicembre alle 17, torna l’annuale appuntamento natalizio ideato ed organizzato da Musicomania, la scuola di musica e canto della professoressa Tiziana Buttari. Alla manifestazione, che sarà presentata da Luca Di Nicola, voci narranti accompagnate dalle melodie dei musicisti e dai canti di Natale, accompagneranno gli spettatori in un avvincente viaggio musicale e canoro. “Accoglieremo il pubblico già dalle 16 per poter controllare i green pass rafforzati previsti, dalle attuali norme anti covid, per accedere nei teatri e negli spazi adibiti agli spettacoli – dichiara Tiziana Buttari, direttrice di Musicomania – siamo felici di tornare sul palco e consentire ai nostri tanti ragazzi di potersi esprimere attraverso l’arte. Ringrazio fin da subito quanti mi sono stati accanto nell’organizzazione e invito tutti a partecipare”. L’insegnante di canto di Musicomania è Arianna Maceroni, mentre l’insegnante di chitarra è Pietro Zitti. L’appuntamento con lo spettacolo natalizio è per sabato 18 dicembre alle 17 (ingresso consentito dalle 16).