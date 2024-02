AVEZZANO. VIA I “SANPIETRINI” DA VIA MONTE VELINO. IN CORSO LA RISTRUTTURAZIONE DEI CINQUE DOSSI CON LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA IN ASFALTO PER MIGLIORARE SICUREZZA E PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA

Al via i lavori di sistemazione di Via Monte Velino ad Avezzano riguardo alla messa in sicurezza e riparazione dei dossi rallentatori.

L’Amministrazione comunale, infatti, dopo aver constatato, anche a seguito di segnalazioni al riguardo da parte di cittadini e automobilisti, una serie di ammaloramenti dei dossi su Via Monte Velino, soprattutto riguardanti la stabilità della copertura con i “sanpietrini”, ha deciso di intervenire e porre rimedio in modo strutturale.

Da alcuni giorni, quindi, è partito l’intervento, già concluso su due dossi e in corso sul terzo, vicino l’ex ospedale ora Distretto Sanitario, al fine di aumentare la sicurezza della viabilità e migliorare la percorribilità di quella strada per tutti gli automezzi.

I lavori in corso di effettuazione, infatti, provvederanno a sistemare le strutture esistenti e a sostituire la copertura in “sanpietrini” con quella in asfalto sulla quale, poi, sarà realizzata la necessaria e prevista segnaletica pedonale orizzontale a terra.

I lavori, che, come detto, sono già iniziati, saranno portati a termine nei prossimi giorni e contribuiranno senza dubbio a migliorare anche la fluidità del traffico su quella importante arteria cittadina.