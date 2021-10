AVEZZANO. VIABILITÀ, SERIE DI DIVIETI PER L’INSEDIAMENTO DEL VESCOVO

Stop al traffico in via Marconi (ore 15-18 di domenica) per il corteo vescovile

Città pronta a ricevere il nuovo vescovo, monsignor Giovanni Massaro: per accogliere al meglio il nuovo capo della Curia, domenica 3 ottobre, in occasione della cerimonia di insediamento, con la partecipazione limitata alle persone e autorità munite di invito, l’amministrazione Di Pangrazio ha stabilito una serie di divieti di sosta e transito temporanei al traffico -dalle 13 a fine cerimonia- nell’area di piazza Risorgimento, piazza della Repubblica e piazza Torlonia comprese le intersezioni di accesso lato sud: via Roma, via Lolli e via Mattei. Qui è stata individuata un’area sosta per gli autobus dei fedeli in attivo da fuori città, mentre lungo via Marconi, dove si svolgerà il corteo vescovile -da piazza della Repubblica alla Cattedrale- dalle 15 alle 18 scatterà il divieto di sosta e transito. Sempre dalle 13 fino al termine della cerimonia scatterà la chiusura con divieto di sosta al varco di accesso a piazza della Repubblica di via XXIV Maggio fino all’intersezione con via Gramsci.

Lungo via Marconi, dove è previsto il corteo vescovile dopo la visita in Municipio, alle 13 scatterà il divieto di sosta, mentre alle 15 lo stop al traffico con chiusura di tutti i varchi di accesso nei seguenti punti: via Corradini intersezione con via Marconi; via Fontana nel punto di ingresso al parcheggio ex Inail escluso; via Fontana intersezione con via Mazzini; uscita parcheggio ex Inail su via Marconi; via Marruvio intersezione con via Mazzini e via Marconi; via Nazario Sauro intersezione con via Mazzini e via Marconi; via Battisti intersezione con via Cataldi e via Marconi; via Benedetto Croce intersezione con via Mazzini e via Marconi; via XXIV Maggio intersezione con via Gramsci e via Marconi. “La Città di Avezzano si ferma”, dichiara il vice sindaco, Domenico Di Berardino, “per accogliere il nuovo Vescovo, monsignor Giovanni Massaro, con l’attenzione che merita”.