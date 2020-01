AVEZZANO. VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ECCO COME VENGONO RIPARTITI I PROVENTI

Il Comune di Avezzano ha inviato una nota nella quale si fa riferimento all’impiego dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada.

La materia è normata dall’Art. 208 codici della strada: 50% va allo Stato, il restante al Comune.

Nel prospetto che segue, pubblichiamo i dati del comune di Avezzano, che in via previsionale per gli anni 2018-2019-2020 ha stabilito quanto segue.



continua a leggere ▶http://www.centrogiuridicodelcittadino.it/articoli?idN=4166