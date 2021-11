BAMBINO DI NOVE ANNI VIENE SCALCIATO DA UN CAVALLO: E’ IN GRAVI CONDIZIONI CON FRATTURE SU TUTTO IL VOLTO

È stato ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, un bambino nel Cremonese, dopo aver ricevuto al volto un calcio da un cavallo. Il piccolo di 9 anni ha riportato fratture agli zigomi e alla mandibola e si trova adesso nel reparto di terapia sub-intensiva dell’ospedale di Bergamo con un serio trauma cranico. Come riportato da ‘Ansa’, l’incidente è avvenuto in un maneggio di Stagno Lombardo, nella provincia lombarda. Secondo le ricostruzioni il bambino stava spostando l’animale da un box a un altro della stalla quando il cavallo, presumibilmente spaventato, si è improvvisamente imbizzarrito e ha cominciato a scalciare, colpendolo in pieno volto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso con il quale è stato trasportato in ospedale successivamente alla stabilizzazione immediata.