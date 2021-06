BAMBINO DI UN ANNO RINVENUTO SENZA VITA DALLA MADRE CHE, POI, SI TAGLIA LE VENE

I Carabinieri si sono trovati davanti ad una scena tragica: da un lato il bambino, trovato morto, dall’altro il sangue della madre, sotto choc. Aiuto, mio figlio è morto!”: questa la frase disperata che il centralinista del 112 ha sentito questa mattina. A chiamare era una donna di 30 anni, in preda allo choc, che dichiara di aver trovato il figlio senza vita dopo essersi svegliata. Quando la polizia è arrivata in via degli Ostaggi (a Ferrara), la scena che si trova davanti è ancora più tragica del previsto: non solo il bambino è morto, ma la madre si è tagliata le vene. Al momento non si esclude alcuna pista, dall’omicidio-tentato suicidio fino alla morte naturale del bimbo e al tentato suicidio della madre, portata ora nel reparto di psichiatria dell’ospedale.