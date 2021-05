BIMBO DI 8 MESI , IL PIU’ GIOVANE AL MONDO VACCINATO CONTRO IL COVID-19, HA GIA’ RICEVUTO DUE DOSI DI PFIZER SENZA AVER AVUTO ALCUN EFFETTO COLLATERALE

Si chiama V.M. il bimbo di 8 mesi più giovane al mondo ad aver ricevuto la doppia dose del vaccino anti-covid-19 Pfizer senza aver avuto effetti collaterali in seguito alle somministrazioni. Insomma al piccolo V.M., che vive Baldwinsville, New York, è andato tutto bene ed i suoi genitori, che sono di origine italiana, Mike e Marissa sono soddisfatti ed entusiasti della scelta fatta per il proprio figlio.<< Riteniamo che sia importante porre fine a questa pandemia, e il modo più rapido e sicuro è quello di vaccinarci per uscirne>> , hanno dichiarato ai mass media. Il padre ha poi aggiunto che spesso ha incontrato pazienti che sono riluttanti a farsi vaccinare contro il Covid-19. <<Dico loro, Mi sento così a mio agio con questo vaccino che l’ho dato a mio figlio di 7 mesi>>, ha spiegato. <<È sicuro, efficace e funziona>>.