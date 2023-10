BONUS BEBÈ, CELANO PREMIA LA NATALITÀ. MORELLI: UN SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE

Il Comune di Celano ha di recente istituito il bonus comunale una tantum per i nuovi nati o minori adottati residenti. La misura economica riguarda l’anno 2023 e con la concessione del contributo, come spiega Silvia Morelli, Presidente del Consiglio con delega alle politiche sociali, si intende rafforzare la crescita della natalità, contribuendo la mantenimento economico delle famiglie. A tal proposito è bene ricordare che il termine per presentare la domanda di ammissione al contributo, completa dei requisiti richiesti, è fissato al 10 gennaio 2024.

“L’adozione di tale provvedimento – continua Morelli – è il segnale tangibile di quanto l’attuale amministrazione sia attenta e sensibile alle complesse e spesso difficoltose gestioni familiari, che è bene ricordare, è tra i punti rilevanti delle linee programmatiche della nostra attività. Le famiglie in difficoltà non devono sentirsi sole in questo momento storico e di particolare crisi”.

Il contributo una-tantum ha un valore complessivo di 30 mila euro che verrà ripartito tra gli aventi diritto per un importo massimo di 1000 ero. La misura di sostegno sarà erogata a tutti i bimbi nati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 che abbiano la residenza nel nostro comune. È altresì importante specificare che l’erogazione del bonus avverrà esclusivamente dietro richiesta degli interessati e sarà liquidato entro il 31 gennaio 2024.

Le domande dovranno esser consegnate in forma cartacea all’ufficio protocollo oppure in forma telematica all’indirizzo comune.celano@pec.it. Per informazioni e assistenza alla compilazione ci si può rivolgere all’ufficio servizi sociali e alla persona (08637954229), da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

“Riteniamo che sia doveroso, per una sana e lungimirante amministrazione, di fronte alle innumerevoli problematiche adottare tutte quelle misure utili per conservare e sostenere concretamente le famiglie” – conclude Silvia Morelli.