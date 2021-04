Bravolio e Skybet a confronto i nuovi bookmakers per italiani nel 2021

Vuoi scoprire quali sono le differenze fra Bravolio e Skybet? Se ti interessa tutto questo non ti resta che leggere la recensione dei nostri esperti!

Hai voglia di cimentarti in nuove esperienze al fianco di nuove piattaforme che possano fornirti giocate entusiasmanti?

Vuoi scoprire quali sono le differenze fra questi due bookmakers per italiani ?

? Vuoi scoprire quali sono i giochi e se queste piattaforma hanno una licenza?

Sei nel posto giusto. I nostri esperti del settore si sono messi al lavoro ed hanno estrapolato al meglio ogni singola caratteristica che ha modo di comporre i percorsi di gioco che queste piattaforme hanno voglia di fornirti. Abbiamo lavorato a lungo, al fine di fornirti un servizio totalmente cristallino su quello che ti aspetta. Lavoriamo in questo settore da tempo, le nostre recensioni sono sempre sul pezzo. E’ importante che tu rifletta per bene su quello che abbiamo da dirti prima di buttarti a capofitto in un’esperienza che avrà modo di coinvolgere anche i tuoi fondi monetari!

Insomma, smettiamola di perdere tempo in chiacchiere e andiamo insieme a vedere tutto ciò che ci interessa!

Informazioni generali sulle piattaforme

I portali che offrono la possibilità di scommettere sugli eventi sportivi sono molteplici, sceglierne uno che possa risultare divertente e conveniente non è mai facile. Inoltre, c’è il bisogno di trovare una piattaforma che possa garantire ricchi bonus, ottime promozioni, un palinsesto degno di nota e soprattutto una sicurezza costante.

Proprio per questi motivi stiamo andando a fornirti delle informazioni su Bravolio e su Skybet.

Queste due piattaforme hanno modo di offrire alla propria utenza un servizio sicuro e di qualità, il divertimento non mancherà mai, grazie alla presenza di palinsesti colmi di eventi sportivi per qualsiasi genere di appassionato, non importa che genere di fan tu sia, avrai modo di trovare qualsiasi sport e competizione.

Bravolio è una piattaforma che ha modo di operare nel mercato internazionale. Questo è possibile attraverso la sua licenza concessa dal governo di Curacao, la quale ne attesta la totale legalità nel settore rispettando qualsiasi tipo di legge. Non essendo in possesso di una licenza AAMS approvata dal nostro governo, il sito risulta essere illegale in Italia, tuttavia, i giocatori italiani sono ben accolti.

Per quanto riguarda Skybet, al contrario della piattaforma rivale, è in possesso di una licenza AAMS approvata del nostro governo, essa ne garantisce la totale legalità e diffusione sul suolo italiano.

Entrambe le piattaforme offrono un ricco palinsesto con moltissimi eventi sportivi su cui scommettere. Il giocatore potrà scommettere tra quelli più popolari fino a quelli meno famosi in Italia come ad esempio il cricket, il badminton e le freccette.

Come registrarsi alle piattaforme?

Le piattaforme hanno modo di offrire diversi contenuti, per avere accesso ad essi dovrai completare il processo di registrazione, insomma, dovrai muovere il tuo primo passo in questo lungo e divertente percorso.

Solitamente, i processi di registrazione in queste piattaforme non sono affatto complessi, anzi, risultano essere decisamente intuitivi e brevi. Queste due piattaforme non fanno eccezione, anche in questo caso potrai completare in fretta questo procedimento, noi andremo ad illustrarti come.

Tieni a mente tutti i tuoi dati personali:

Dovrai compilare dei moduli nei quali inserire informazioni come un nome utente, una mail dove ricevere eventuali promozioni relative alle scommesse, una password ed un metodo di pagamento con il quale effettuare ogni genere di transazione.

In seguito riceverai un’email di conferma.

Dopo aver fatto questo potrai depositare i tuoi soldi e incominciare a scommettere.

Bonus e promozioni

Le promozioni ed i bonus sono molto importanti affinché il giocatore viva una bella esperienza, infatti, tramite essi le giocate avranno modo di farsi più ricche e appetitose.

In questi portali avrai modo di imbatterti in diverse promozioni. Le tue scommesse saranno costantemente accompagnate da bonus di tutti i tipi, tra i più ricchi possiamo di certo trovare quelli relativi al benvenuto, riscattabili dopo aver completato il processo di registrazione:

Bonus di benvenuto offerto da Bravolio: la promozione messa a disposizione dalla piattaforma avrà modo di darti accesso ad un bonus relativo al primo deposito, su una quota massima di 100 euro, riceverai il 100% del deposito.

la promozione messa a disposizione dalla piattaforma avrà modo di darti accesso ad un bonus relativo al primo deposito, su una quota massima di 100 euro, riceverai il 100% del deposito. Bonus di benvenuto offerto da Skybet: la promozione è differente rispetto a quanto affermato nell’altro caso, infatti, avrà modo di essere riscattata più volte, fino ad un rimborso massimo di 100 euro. Per ricevere questo rimborso devi scommettere una multipla con almeno quota 3.00 e questa deve risultare perdente.

Metodi di pagamento e servizio di assistenza

I servizi di assistenza messi a disposizione dalle piattaforme ti aiuteranno a compiere ogni genere di procedimento senza il minimo intoppo, inoltre ti forniranno aiuto in qualsiasi momento della giornata, lavorando 24/7. Potranno essere contattati in modi differenti, sia tramite una mail di servizio, sia tramite un numero telefonico, sia comunicando con un operatore mediante un canale di live chat, sia consultando una sezione FAQ.

Invece, per quanto riguarda i metodi di pagamento messi a disposizione, rappresentano una completa qualità, le tue transazioni avverranno in modo sicuro e veloce.

Tra di essi potrai trovare:

Mastercard

Skrill

Neteller

Paypal

Maestro

Paysafecard

Visa

FAQ

Quale delle due piattaforme è migliore?

Dire quale sia tra le due la migliore è molto difficile. In entrambe sono presenti bonus di benvenuto ottimi, una grande varietà di giochi e di metodi di pagamento.

Posso effettuare dei depositi con la mia carta Paysafecard?

Tra i metodi di pagamento messi a disposizione dalle piattaforme, questo è presente.

Ho modo di contattare l’assistenza anche durante i giorni festivi?

L’assistenza sarà disponibile e pronta ad aiutarti in qualsiasi momento.