CALCIO ABRUZZESE IN LUTTO PER LA MORTE DI SERGIO DI SANTE

Lutto nel mondo del calcio abruzzese, si è spento a 71 anni, Sergio Di Sante.

Storico presidente del Vis Cerratina, nel club pescarese aveva ricoperto diversi ruoli, rappresentando per decenni il punto di riferimento per tutti i tesserati e gli appassionati vicini alla squadra. Dirigente Benemerito della Lega Nazionale Dilettanti, si è distinto per la partecipazione attiva a tutte le iniziative del Comitato Regionale e della Delegazione di Pescara. Di Sante lascia un vuoto incolmabile per tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco, molte delle quali lo hanno sempre considerato un secondo padre.

Il Comitato esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, agli amici e a tutti i cari, partecipando al grave lutto con tutte le sue componenti, dal presidente Daniele Ortolano e il Consiglio Direttivo, alle Delegazioni periferiche, i dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori.

Fonte LDN Abruzzo