CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA SU BASE REGIONALE, GLI ATLETI DEL TEAM CENTRO ITALIA PROTAGONISTI INDISCUSSI DELLA REGIONE ABRUZZO

Si sono svolti sabato24 e domenica 25 aprile due giornate di competizioni che hanno visto in acqua i giovani nuotatori del TEAM marsicano che hanno colto nuovamente l’occasione per cogliere i frutti dell’impegno e passione dimostrati ogni giorno in allenamento. La squadra del TEAM marsicano DOMINA il campionato regionale con ottimi risultati e ottime prestazioni, i cui meriti vanno a tutti i nuotatori e ai tecnici Andrea Caldarelli e Riccardo Rossi Con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare sempre, aspettiamo ora le prossime competizioni che vedranno gli atleti nuotare in vasca lunga . In totale il Team porta a casa 12 titoli regionali assoluti , 11 secondi posti e 7 medaglie di bronzo . Tra le migliori prestazioni quelle al 100 stile di Mirko chiaversoli (50.23 record regionale di categoria)che si piazza al secondo posto della classifica nazionale di categoria , la staffetta 4×200 stile che con il crono di 7.43 (record regionale di categoria )si piazza anch’essa al secondo posto nazionale della categoria junior ( con di berardino Mario , Iannicca federico ,iacomini romano e chiaversoli Mirko) il poker di ori di Iannicca Federico (2-4-8-1500 stile )il tris di titoli regionali di Antonella Vicaretti . (50-100 sl e 50 fa) e la doppietta d’oro nei misti del nostro Gianfranco Anselmi che si migliora , tornando ai livelli che gli competono , tra le prime posizioni a livello nazionale. Altri innumerevoli podi che potrete trovare sulle nostre pagine social .