CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO DI KICK BOXING

In data del 24/11/2021, presso il palazzetto di Giovanni Paolo II di Pescara, si è svolto il campionato Regionale di kick boxing. L’ASD K.O. TEAM diretta dal Presidente Maurizio Pollicelli e con i suoi coach Falcioni Filippo, Di Gregorio Corrado, Sabatini Marco, Palenca Tabulazzi Claudio portano sul podio seguenti atleti: Categoria bambini :-Catalano Pamela kg. 34 oro,Carducci Giorgia kg. 45 oro,Colangelo Isabella kg. 50 oro,Categoria cadetti:-Liberale Simone kg. 67 oro;D’Angeli Valeria kg. 62 oro;Lusi Simone kg. 69 argento,Categoria juniores:- Petricca Domenico kg. 77 bronzo,Lancia Andrea kg. 52 bronzo, Categoria seniores-Palermini Paolo kg. 67 oro,Mecalla Eduard kg. 80 argento, Categoria Master:- Liberale Davide kg. 84 oroD’Angeli Massimo kg. 96 argento,Falcioni Filippo kg. 84 argento.In qualità di Presidente della K.O. Team Kick Boxing Organization ringrazio tutti per gli ottimi risultati conseguiti come prima uscita .