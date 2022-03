CAPISTRELLO. LUTTO PER LA SCOMPARSA DI CLEMENTINA COCO, AVEVA 59 ANNI

Marsica piange la scomparsa di Clementina Coco, 59 anni, da tutti conosciuta come Dina. Da tempo conviveva, tra terapie e cure, con una malattia. Originaria di Canistro, viveva a Capistrello insieme al marito e ai figli. Donna discreta e cordiale, era conosciuta in tutta la Marsica per il suo lavoro.

Insieme alla famiglia di origine, aveva, infatti, curato diverse attività tra cui la vendita di materiale edile, un mini market a Canistro e un mobilificio collegato con una fabbrica nel nord Italia. Era, inoltre, titolare del ristorante “I tre scalini” di Capistrello. Oltre al marito Carlo Mariani, lascia il figlio Aleandro, noto tenore, e la figlia Rachele.

I funerali si terranno domani, 1 aprile alle ore 11.30, nella chiesa di San Giovanni in Canistro Superiore.