CELANO. APPALTATI I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI BORGO STRADA 14

Una buona amministrazione pubblica è tale quando riesce a soddisfare le esigenze dei cittadini, quando con ottimismo, trasparenza e buon senso per il governo della città, crea le giuste condizioni per concretizzare al meglio le iniziative a favore del bene comune.

Seguendo queste regole basilari, fondamentali per ogni azione politica e amministrativa, sono stati appaltati i lavori per il rifacimento del campo polivalente di Borgo Strada 14 che verrà pavimentato con un manto di erba artificiale.

L’intenzione dell’amministrazione comunale di Celano è quello di rendere l’area ricreativa del popoloso quartiere maggiormente fruibile ai cittadini, incentivando di pari passo la pratica dell’attività sportiva valida per tutti i livelli.

Il progetto che partirà a breve, prevede i lavori di scavo per la preparazione del sottofondo, il drenaggio del campo, la demolizione e il rifacimento degli spogliatoi e del locale adibito a Pronto soccorso, la sistemazione dell’impianto di illuminazione e il ripristino della recinzione.

“Riteniamo che lo sport, come valore, costituisce un insostituibile presidio educativo e di crescita sociale. Per questo i lavori previsti per il campo sportivo di Strada 14 – dice Valeriano Fidanza, consigliere comunale con delega allo Sport e ai Borghi – rappresentano un intervento di notevole importanza e testimoniano l’attenzione della nostra amministrazione all’impiantistica sportiva, alla valorizzazione della pratica agonistica sul territorio a beneficio della comunità, in particolare dei più giovani”.

L’intervento più consistente riguarda proprio il terreno di gioco che oggi è realizzato con terra battuta. L’area di gioco verrà ampliata e verrà pavimentata, secondo le norme federali e con le direttive del Coni per l’impiantistica sportiva, con un manto di erba sintetica, per garantire maggiore sicurezza a chi pratica sport.

La scelta del nuovo manto consentirà,inoltre, al campo di diventare polivalente, ovvero potrà essere utilizzato non solo per il calcio o il calcio a 5, ma anche per lo svolgimento di altre discipline sportive quali il rugby e l’hochey su prato, flag, football e football americano.