CELANO. ARRESTATI TRE CITTADINI STRANIERI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Nel corso della giornata odierna, gli uomini dell’anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno eseguito un’attività di polizia di contrasto allo spaccio di stupefacenti, presso il comune di Celano. Alle prime luci dell’alba, nel corso dell’operazione antidroga, gli uomini della Polizia di Stato hanno infatti fatto irruzione nei pressi di alcune case a ridosso della zona Castello di Celano. Due le case abitate perquisite, in condizione igieniche pessime; in una di esse trovata sostanza stupefacente occultata. Trattasi di cocaina per un peso di circa 150 grammi e hashish per circa 100 grammi. La droga era occultata in numerosi involucri, alcuni già termosaldati e pronti per essere ceduti. La perquisizione è stata eseguita con la collaborazione dell’Unità Cinofila di Pescara, il pastore tedesco Airton, già impegnato spesso ad Avezzano, ed il cane Buk. Nella casa sono stati sorpresi tre cittadini stranieri, tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Oltre alla droga è stato rinvenuta e posta in sequestro una ingente somma di denaro, circa 16000 euro. Parte del contante è stato trovato in banconote di piccolo taglio, soprattutto di euro 20. Numerosi i bilancini di precisione sequestrati unitamente al materiale per confezionare le bustine di droga. In un’altra abitazione rinvenuti due cittadini stranieri, per uno di essi sono avviate le pratiche di espulsione dal Territorio Nazionale e rimpatrio.