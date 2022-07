CELANO. COMPLETATI I LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA TORRE VECCHIA, VIA CAMPO TOSTO E VIA PALOMBARA CELLINI

Il Comune di Celano nell’esecuzione di un progetto di riqualificazione e ammodernamento dell’illuminazione pubblica ha deciso di realizzare importanti interventi di miglioramento della luminosità in alcune zone del territorio comunale. Sono terminati, infatti, i lavori di installazione della pubblica illuminazione su via Della Torre Vecchia, via Campo Tosto e via Palombara Cellini, ed attivati i nuovi impianti. Altri lavori nel medesimo settore sono attualmente in corso d’opera in via Coppa d’Oro e via Della Torre. L’Amministrazione comunale, inoltre, per garantire sul territorio la presenza di punti luce meglio funzionanti ha messo in programma per quest’anno importanti interventi in via Andrea Argoli, via La Stanga, via Evangelista Torricelli e via Santa Cecilia.

“I servizi urbanistici primari pianificati e messi in opera – dice l’assessore all’urbanistica Ermanno Bonaldi – riguardano in questa prima fase alcune strade periferiche, affinché tutti i cittadini abbiano pari dignità, vivano bene nella propria città con una sicurezza percepita migliore. Il nostro obiettivo è quello di rinnovare la dotazione dell’illuminazione pubblica cittadina perché un’illuminazione moderna ed efficiente vuol dire più sicurezza, più controllo, più forza dissuasiva e un migliore senso estetico”.