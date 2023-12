CELANO. DINO IACUTONE RIELETTO AL CONSIGLIO PROVINCIALE. UN SEGNALE IMPORTANTE PER TUTTO IL TERRITORIO MARSICANO

A conclusione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’Aquila è ancora confermata la maggioranza del centrodestra. Tra coloro che per i prossimi due anni siederanno ancora sui scranni della Provincia c’è Dino Iacutone, consigliere comunale di Celano, con delega all’Agricoltura, che si è piazzato al terzo posto tra gli eletti, raccogliendo ben 5.786 voti.

Al neo riconfermato consigliere Iacutone sono già pervenute le congratulazioni del Sindaco Santilli e dell’amministrazione comunale: “C’è soddisfazione e riconoscimento per tutto il lavoro svolto in questi due anni dal consigliere Iacutone. Un impegno costante e responsabile che ha dato i suoi frutti, con la meritata rielezione al consiglio provinciale. E’ un risultato significativo ed emblematico che conferma l’unità, la coesione, la maturità della visione politica dell’amministrazione Santilli, come sempre nell’interesse di Celano e del territorio marsicano”.

Dino Iacutone così commenta l’avvenuta riconferma per i prossimi due anni al Consiglio provinciale: “Esprimo grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto. I voti risultanti dalle elezioni raccontano un esito straordinario che permette alla nostra coalizione di centrodestra di riconfermarsi alla guida del territorio e di meglio sostenere il Presidente Angelo Caruso che adesso potrà svolgere un’azione ancora più incisiva al servizio dell’intero territorio provinciale”.

“Questo importante risultato – continua Iacutone – è l’ennesima conferma di quanto la nostra politica e la nostra attività amministrativa sia radicata in tutta la Provincia dell’Aquila. I nostri amministratori sono concentrati, con capacità, impegno e vicinanza, a risolvere problemi e creare sviluppo anche grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Abruzzo, guidata Presidente Marsilio. Ringrazio tutti gli amministratori che si sono impegnati in questa tornata elettorale”.

“Auguro buon lavoro agli eletti, rinnovando la piena disponibilità del Comune di Celano a proficue collaborazioni istituzionali per il benessere dei nostri territori e dei nostri concittadini. Un grazie particolare, poi, a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo notevole risultato che continueranno a garantire il proprio impegno al servizio della nostra comunità” – conclude il Consigliere Iacutone.