GIULIANOVA. CONVEGNO REGIONALE SUL NUOVO CODICE DELLA STRADA, QUESTA MATTINA, IN SALA BUOZZI. APRE I LAVORI IL SINDACO JWAN COSTANTINI

Promosso dal Centro Studi Pissta, con il patrocinio del Comune di Giulianova e della Polizia Locale, si è tenuto questa mattina in sala Buozzi un convegno regionale sugli ultimi aggiornamenti del Codice della strada contenuti nella legge di riforma. Al centro dell’ incontro, moderato dal Comandante della Polizia Locale di Giulianova Maggiore Roberto Iustini, la relazione del direttore scientifico del Centro Studi Pissta Domenico Carola. Hanno portato i saluti il Sindaco Jwan Costantini e il responsabile regionale di Pissta Alessio Procida.

Il Sindaco, in apertura dei lavori, ha ringraziato Pissta per aver organizzato l’iniziativa di studio ed ha espresso la sua personale riconoscenza, e quella dell’ Amministrazione Comunale, per il quotidiano impegno della Polizia Locale, operativa anche nei difficili giorni della pandemia, quando è stata data grande prova di generosità e senso del dovere.