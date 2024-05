TUTTO PRONTO PER “RACCHETTE IN ROSA”: AL CIRCOLO TENNIS DI AVEZZANO L’EVENTO DEDICATO AI PICCOLI TENNISTI IN ATTESA DEL GIRO D’ITALIA 2024

L’amministrazione comunale e il Circolo Tennis di Avezzano promuovono un intero pomeriggio dedicato alle famiglie. Bambini dai 6 anni in su si divertiranno, sperimentando tutte le emozioni dello sport del tennis.

L’occasione è quella del mese per antonomasia del Giro d’Italia 2024, ovvero il maggio “rosa”. Da settimane, Avezzano, città di tappa, ha già incominciato ad elettrizzare l’atmosfera di casa, con ombrellini colorati, striscioni dedicati, convegni e manifestazioni di piazza per tutti. Per questo sabato pomeriggio, 4 maggio, a partire dalle ore 15 in punto, sarà il Circolo tennis della città a catalizzare l’attenzione di bambini e famiglie, con l’atteso evento “Racchette in rosa”, un torneo di tennis variegato, con medaglie finali, rivolto ai piccoli atleti dai 6 anni in su.

È la consigliera comunale Stefania Antidormi, delegata per il Comune a seguire tutte le attività sportive del centro sito nei pressi della Pineta, a spiegare i dettagli della manifestazione, che conta già sull’adesione di 45 campioncini.

“Per arricchire e rendere ancora più bella l’attesa della nona tappa della Carovana Rosa, – spiega la consigliera – abbiamo voluto creare, assieme al Circolo Tennis presieduto da Valerio Dell’Olio, una entusiasmante occasione d’incontro e di socializzazione per le famiglie della nostra città. Il torneo è completamente gratuito ma potranno partecipare alle gare solo i bimbi già tesserati e coperti da tutela assicurativa. Tutti gli altri potranno comunque prendere parte alla manifestazione, sperimentando anche da osservatori la bellezza di uno sport che, come il ciclismo, punta tutto sulla forza delle gambe e sull’agilità del corpo”.

Il pomeriggio si articolerà in questo modo: dalle ore 15, i bambini verranno coinvolti in momenti di gioco all’interno della Pineta, con percorsi ginnici elaborati ad hoc dagli istruttori. Successivamente, saranno i protagonisti di veri e propri tornei di tennis, adatti alle loro età. Alle ore 17 e 30, invece, spazio al momento delle premiazioni: sarà presente il primo cittadino, Giovanni Di Pangrazio. Ambasciatori della giornata delle “Racchette in rosa”, saranno talentuosi tennisti, originari del territorio marsicano, che si sfideranno in partite emozionanti e dimostrative. Prevista, infine, al termine della manifestazione, una merenda per tutti. “Il Giro passerà in città tra dieci giorni esatti – conclude Stefania Antidormi – ma Avezzano è già in festa”.