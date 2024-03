CELANO. DOMENICA 17 MARZO SECONDO APPUNTAMENTO CON LO SCREENING GRATUITO DELL’UDITO PROMOSSI DAL COMUNE E DALL’ASSOCIAZIONE ANZIANI

Domenica 17 marzo all’auditorium “E. Fermi” di Celano si terrà il secondo appuntamento dedicato all’informazione e alla prevenzione dei disturbi dell’udito. Lo screening è riservato agli Over 18 ed è organizzato dall’Associazione Anziani di Celano, con il patrocinio del Comune di Celano, in particolare del Vicesindaco Piero Ianni e dell’Assessore alla Sanità Antonella De Santis, in collaborazione con la dott.ssa Donatella Del Corvo, audiologa.

Gli incontri, cui si potrà partecipare gratuitamente su prenotazione, prevedono un momento di sensibilizzazione e di informazione sugli aspetti più importanti legati all’udito, tra cui le cause e le conseguenze, soprattutto sociali e cognitive, che la perdita uditiva può comportare.

Le visite si terranno all’auditorium “E. Fermi” (via Pasquale Santilli) ed osserveranno il seguente orario: mattina dalla ore 9,00 alle ore 12,30; pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Per partecipare allo screening occorre la prenotazione che può essere effettuata telefonando ai seguenti numeri: 3297713621 (Filippo), 3288910788 (Albertina), 3404153591 (Vincenzo).