CELANO, FESTE SICURE. POTENZIATO IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE MARSICA. DIVIETO DI SOMMINISTRARE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO

In concomitanza delle giornate con le feste patronali e vista lalta affluenza di turisti che Celano sta facendo registrare in questo periodo (laltro giorno oltre mille persone hanno visitato il Castello Piccolomini), lAmministrazione comunale per garantire feste sicure ai cittadini e un sempre elevato livello di decoro urbano ha adottato due provvedimenti. Il primo, di concerto con il Comando della Polizia della Marsica, prevede il rafforzamento del servizio delle pattuglie della Polizia Locale che è già operativo in questi giorni. Per tutta la durata dei festeggiamenti e cioè dal 24 fino al 26 agosto dal Comando di Avezzano saranno messe a disposizione ulteriori tre pattuglie che sorveglieranno tutta larea del centro storico. Un piano di sicurezza che ha come obiettivo la sicurezza e la tutela dei cittadini e del patrimonio, pubblico e privato. La sinergia tra le Polizie di Avezzano e Celano, raggruppate ora sotto la denominazione di Polizia locale della Marsica, testimonia la bontà della decisione di accorpare i due comandi. In un momento di grande difficoltà e criticità, infatti, emerge tutta la positività del progetto politico ed amministrativo, potendo ora contare sia Avezzano che Celano, cioè i Comuni maggiori della Marsica, su un numero di agenti adeguato per ottimizzare e garantire al meglio i servizi a favore dei cittadini e del patrimonio urbano, grazie alla competenza e professionalità dimostrate dal Comandante Luca Montanari. Laltro provvedimento è inerente lordinanza sindacale con la quale si fa divieto assoluto fino al 28 agosto della vendita di bevande i bottiglie di vetro e di conseguenza anche dellutilizzo dei bicchieri di vetro per tale somministrazione. LAmministrazione comunale, infine, ricorda che è disposizione dei cittadini il servizio di bus navetta e la possibilità di utilizzare i bagni pubblici dislocati nelle zone nevralgiche della Città.