CELANO: INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI SENSORIALE “SANTA RITA”, CERIMONIA DOMANI 16 SETTEMBRE

Domani, mercoledì 16 settembre, il Sindaco Settimio inaugurerà il Parco Giochi Sensoriale “Santa Rita”. L’area. Una nuova area verde che si trova a ridosso delle scuole dell’infanzia, elementari e medie della città, zona bonificata, riqualificata e resa fruibile per volere dell’amministrazione comunale uscente.









“Bisogna ricordare il passato per costruire sempre al meglio il futuro”, ha scritto il Sindaco Santilli sulla sua pagina Facebook. “La scarpata, a diretto contatto con la scuola primaria Luigi Marini, con la scuola dell’infanzia e con una delle più belle chiese che abbiamo a Madonna delle Grazie, era una discarica di rifiuti a cielo aperto con vegetazione e sterpaglie infestanti che penso tutti ricordino. Luogo ideale per gli incivili per buttare anche dal solo finestrino della macchina buste con dentro rifiuti di qualsiasi genere.

Abbiamo portato via tonnellate di rifiuti di ogni tipo, vere e proprie cucine, bagni e salotti.

Abbiamo bonificato e riqualificato l’ennesima area di Celano per creare il primo vero parco giochi sensoriale per bambini che andremo a dedicare a Santa Rita. Immerso nel verde, sarà un luogo di serenità e pace per le famiglie e per i loro bambini.

Domani l’inaugurazione alle ore 17:30 presso la zona di Madonna delle Grazie”.