CELANO. INIZIATI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA VESTINA. IANNI: PREVISTI INTERVENTI ANCHE IN ALTRE ZONE DELLA CITTÀ

“Come promesso e previsto nel nostro programma amministrativo, proseguono gli interventi con opere di qualità che si vanno ad aggiungere alla riqualificazione complessiva della Città. Sono iniziati, infatti, i lavori del primo lotto per il rifacimento dei marciapiedi in via Vestina”

A darne notizia è Piero Ianni, Vicesindaco con delega alla Città, che aggiunge: “con questo intervento programmato nell’ambito della manutenzione di strade e marciapiedi sul territorio comunale, su ambedue i lati di via Vestina a partire da Borgo Bussi, intendiamo garantire un migliore decoro urbano, assicurando maggiore sicurezza”.

“E’ il primo di una serie di interventi di manutenzione che prevedono l’ultimazione del rifacimento dei marciapiedi su tutta via Vestina. In programma ci sono, inoltre, altri lavori che presto verranno eseguiti anche in altre zone della Città”- conclude il Vicesindaco Ianni.