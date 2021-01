CELANO. L’ASSESSORE DE SANTIS INCONTRA LE ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTADINE

Si è svolta lunedì 4 gennaio, in modalità streaming, una prima riunione tra l’assessore alla Cultura e Sanità del Comune di Celano, Antonella De Santis e le associazioni culturali e musicali operanti nel territorio comunale.

“Oltre a riformulare il messaggio augurale di un felice anno nuovo, questo primo appuntamento, che non ha la pretesa di essere esaustivo, è risultato importante – ha detto l’assessore De Santis – perché ho avuto la possibilità di affermare alcuni concetti base. Primo fra tutti, che mi piacerebbe realizzare eventi non solo nei mesi estivi. Una giusta razionalizzazione dei progetti per consentire di ampliare l’offerta e migliorare le performance del pacchetto culturale. Ho suggerito inoltre, agli intervenuti, che per le note ragioni legate alla pandemia, dovranno organizzarsi per strutturare le loro offerte sia in live che in streaming. Infine per consentirmi una rapida ricognizione delle attività svolte dalle associazioni ho chiesto una scheda di presentazione con le attività svolte e le idee e progetti per il futuro.”

Da parte delle associazioni è stato assicurato, nel corso dei vari interventi che si sono succeduti, la piena collaborazione all’amministrazione comunale, dando atto nel contempo all’assessore De Santis, che il metodo utilizzato, cioè quello di convocare, per la prima volta tutte le associazioni a presentare le proprie attività rappresenta senza dubbio un metodo nuovo che non può che trovare la piena approvazione e condivisione.