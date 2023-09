CELANO. MESSAGGIO DEL SINDACO SANTILLI PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO. UN AUGURIO DI BUON LAVORO A TUTTI COLORO CHE VIVONO QUOTIDIANAMENTE LA GRANDE ESPERIENZA DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Inizia un nuovo anno scolastico e il Sindaco di Celano, ing. Settimio Santilli per l’occasione ha pubblicato una lettera aperta, a nome dell’Amministrazione comunale, rivolgendo i migliori auguri in primis a tutti agli studenti e le loro famiglie, a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti e al personale non docente.

“La scuola è una palestra di vita, una ricchezza per l’intera comunità sulla quale investire, che va sostenuta e valorizzata in ogni modo per garantire a tutti un grado di istruzione equo, giusto ed adeguato; per avere una società migliore” scrive il Sindaco Santilli.

“Il primo pensiero stamattina lo rivolgo dunque a Voi studenti che vi apprestate ad iniziare l’anno scolastico, fatto di studio e conoscenza, di crescita personale e collettiva, di gioco e di sacrifici. Chi impara, chi si informa, chi chiede, chi non smette mai di crescere finché vive, è un cittadino che senza fatica darà tanto agli altri, e dagli altri sarà rispettato e stimato. Voi impegnatevi. Siate ambiziosi di imparare cose nuove, siate curiosi del mondo, domandate, chiedete di nuovo quando non capite, fatevi aiutare se ne avete bisogno, al tempo stesso aiutate i vostri compagni se li vedete in difficoltà, servirà sia a loro che a voi. La voglia di sapere e di non lasciarsi travolgere dal qualunquismo e dal sentito dire Vi deve accompagnare per tutto l’arco della vita, ricordandoVi che l’ignoranza rende schiavi, mentre l’istruzione e la cultura vi rendono persone liberi. Durante l’arco della vita cadrete, ma dovrete essere sempre più forti nel rialzarVi. Siate umili, siate consci che questo mondo non Vi regalerà nulla e le più belle e grandi soddisfazioni ve le toglierete sacrificandoVi giorno dopo giorno, con passione e dedizione. Siate consapevoli e felici di costruire, attraverso la scuola, un pezzo del vostro futuro, ma anche della vostra città”.

“Ecco, prosegue il Sindaco, l’augurio che Vi faccio è che attraverso la conoscenza possiate essere felici. Siate felici e coltivate giorno dopo giorno i vostri sogni. La tristezza è uno stato d’animo, la felicità è un diritto. Voi avete il diritto di essere felici e noi il dovere di far si che questo accada. L’unica raccomandazione che mi sento di farVi è di rispettare gli ambienti in cui studiate e soprattutto i Vostri cari e imprescindibili insegnanti. ”Un grande insegnante non ha eventi da consegnare alla storia. La sua vita confluisce in altre vite. Uomini così sono la linfa che alimenta il tessuto intimo delle nostre scuole, sono i più alti sacerdoti custodi di un tempio e continueranno ad essere una fiamma che arde e una forza che darà significato alle nostre vite”.

“Ritengo che Voi insegnanti siate il cardine della nostra società, ne costituiate radici e fondamenta. Il Vostro impegno professionale, la Vostra dedizione, la Vostra passione per l’insegnamento è infatti determinante oggi più che mai nella formazione e nella crescita dei nostri giovani. Solo attraverso lo studio, infatti, potranno aprirsi per loro le porte del futuro, la realizzazione personale ed il raggiungimento delle proprie aspettative di lavoro. Le ambizioni di un giovane fondate su valide fondamenta culturali non devono essere mai tarpate. A tutto il corpo docente, dirigenziale, unitamente a tutto il personale ATA e dei servizi un sincero augurio di buon lavoro”.

“Un messaggio di augurio, infine, lo rivolgo alle famiglie, ai genitori che rappresentano il primo vero ed insostituibile insieme di valori educativi per la sana e corretta crescita dei propri figli. Spesso ho avuto modo di comprendere gli enormi ed encomiabili sacrifici che fanno per garantire l’istruzione ai propri figli e non farli sentire inferiori a nessuno. A Voi un cordiale pensiero, affinché continuiate a collaborare attivamente con la scuola, riconoscendola quale imprescindibile luogo di formazione civile e culturale per i Vostri figli. Buon anno scolastico a tutti” conclude il Sindaco Santilli.