CELANO. NUOVA GIUNTA E RIDUZIONE TARI, IL SINDACO SANTILLI TIENE IL PUNTO E RILANCIA L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Si è svolto ieri mattina, venerdì 30 luglio 2021, il Consiglio comunale in seduta straordinaria a porte aperte, nel rispetto delle normative anticovid e in diretta streaming sul sito del Comune.

Il Sindaco, dopo aver ringraziato l’On. Piccone e Barbara Marianetti per l’ottimo lavoro svolto, risultati tangibili che rimarranno impressi nella storia di questo paese; il Commissario Prefettizio Dott. Giuseppe Canale per la professionalità e serietà mostrata nei confronti della cittadinanza; il nuovo Segretario comunale Dott. Basilio Pertosa; la Presidente del Consiglio Silvia Morelli per il grande lavoro svolto come responsabile dell’assise civica in questi mesi; tutti i consiglieri di maggioranza per aver aspettato con pazienza il rientro del Sindaco in maniera esemplare rispettando egregiamente il loro ruolo istituzionale, ha nominato ufficialmente il nuovo esecutivo (primo punto all’ordine del giorno) formato dai seguenti membri:

Piero Ianni: vicesindaco con deleghe alla Città e politiche giovanili; Antonella De Santis: Assessore con deleghe alla cultura, sanità e salute; Lisa Carusi: assessore con deleghe all’istruzione e fondi europei; Ermanno Bonaldi: assessore con delega all’urbanistica; Cinzia Contestabile: assessore con delega al bilancio.

Inoltre nel corso della seduta civica sono state ratificate anche le deleghe attribuite a tutti i consiglieri di maggioranza: Silvia Morelli: Presidente del Consiglio con delega alle politiche sociali e comunità montana; Divina Cavasinni: consigliere con deleghe alle pari opportunità, disabilità (Centro ANFFAS-Peter Pan e Centro Autistico), politiche della famiglia e servizi cimiteriali; Antonio Di Renzo: consigliere con deleghe al commercio, turismo, Pro Loco e Parco Sirente-Velino; Valeriano Fidanza: consigliere con deleghe allo sport e borghi; Settimio Dino Iacutone: consigliere con deleghe all’agricoltura, pascoli e ambiente.

Infine il Sindaco ha concluso il suo intervento augurando a tutti un buon lavoro.

Approvati anche gli altri 3 punti all’ordine del giorno, l’ultimo sulle agevolazioni TARI approvato all’unanimità:

– Ratifica deliberazione del Commissario di Giunta comunale n. 71 del 02/07/2021, relativa all’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;

– Debiti fuori bilancio – Riconoscimento di legittimità ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000;

– Assegnazione delle agevolazioni TARI ai sensi dell’art. 6 e art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021.

Alla seduta non erano presenti i consiglieri di opposizione Vincenzo Torrelli ed Eliana Morgante, quest’ultima assente giustificata.