CELANO. PREMIO FRANCESCO CARUSI, SABATO LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

Nella Sala consiliare del Palazzo municipale si svolgerà sabato 9 dicembre, alle ore 11:30, la cerimonia di proclamazione dei vincitori del “Premio Francesco Carusi”, intitolato alla memoria del compianto preside celanese e istituzionalizzato nello scorso mese di marzo dall’amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi si è svolta la prova scritta e gli studenti partecipanti al concorso hanno sviluppato i temi sulla base delle tracce elaborate dalla Commissione.

“Si tratta di un evento particolarmente significativo – dice Lisa Carusi, assessore comunale all’istruzione e moderatrice dell’evento – in quanto il Premio Francesco Carusi, ideato dall’Associazione degli Anziani e svolto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Celano, offre agli studenti la possibilità di affrontare tematiche di attualità o di esprimersi su argomenti riguardanti le tradizioni, la cultura e altri aspetti della Città di Celano e rappresenta quindi un’occasione per promuovere la scrittura, dando risalto all’impegno, alle capacità e al merito dei ragazzi partecipanti”.

La consegna della borsa di studio e degli attestati di partecipazione sarà preceduta dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Silvia Morelli e dagli interventi del Sindaco di Celano Settimio Santilli, del presidente dell’Associazione Anziani Lorenzo Tamburrini, del Dirigente scolastico Fabio Massimo Pizzardi e di Nazzareno Carusi, Presidente del Conservatorio “Casella” dell’Aquila e Consigliere di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano, figlio del compianto professore scomparso nel 2011.