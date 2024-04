CELANO. QUASI RADDOPPIATO IL NUMERO DEI VISITATORI AL CASTELLO PICCOLOMINI. NELLE FESTIVITÀ PASQUALI STACCATI PIÙ DI 1400 TICKET

Sarà per la bellezza della struttura, sarà per le politiche turistiche adottate dall’amministrazione comunale, ma il Castello Piccolomini di Celano si conferma per in quinto anno di fila il museo più visitato d’Abruzzo. Anzi, quest’anno raddoppia. Secondo i dati diffusi dalla direttrice del polo museale Marina Nuovo, in occasione delle festività pasquali sono stai ben 1407 i tagliandi staccati, con un considerevole incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando i ticket furono 898.

Sono stati, quindi, giorni di grande affluenza per i turisti che hanno scelto Celano come luogo di soggiorno e in particolare il maestoso castello e le mostre che in esso sono ospitate. Nemmeno la pioggia insistente del giorno di Pasquetta ha rallentato il trend.

“I biglietti per i visitatori quasi raddoppiati al Castello Piccolomini – dice il sindaco Settimio Santilli – riconferma ulteriormente la lungimiranza la buona strategia politica adottata dall’amministrazione comunale in questi anni. I turisti stanno premiando le nostre scelte e i cospicui investimenti nell’ambito delle attività culturali per promuovere all’esterno la nostra Città. A tal proposito è opportuno ricordare il rinnovo della convenzione con la Direzione regionale musei d’Abruzzo. Una collaborazione sinergica che dati alla mano si conferma una scelta lungimirante da parte dell’amministrazione comunale. Non è certo un caso, quindi, se il Castello da un quinquennio si conferma ai vertici delle classifiche dei luoghi di arte e di cultura più apprezzati e visitati d’Abruzzo”.

Il fascino medievale del maniero, unita alla Collezione Torlonia ed al Museo di Arte Sacra, conservati al suo interno nonché, eventi, manifestazioni, convegni e laboratori didattici per i più piccoli, hanno fatto sì che il Castello Piccolomini risultasse tra le mete preferite di molti turisti, italiani e stranieri.

“Anche per il 2024 – aggiunge il Sindaco – ci aspettiamo numeri da record. Basti pensare che lo scorso anno sono stati registrati oltre 38 mila ingressi, una quota che quest’anno, alla luce del trend registrato in questi giorni, potrebbe essere facilmente superata”.