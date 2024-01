CELANO. SANTILLI E PICCONE TORNANO IN CAMPO ED E’ COME SE IL TEMPO NON FOSSE MAI PASSATO: L’AUDITORIUM “FERMI” NON BASTA A CONTENERE LA CURIOSITA’ DELLA GENTE

Sarà perché mancano poche settimane alle elezioni regionali, sarà perché le persone hanno voglia di politica, sarà perché la novità era rappresentata dalla ridiscesa in campo dell’on. Filippo Piccone, dopo tre anni di assenza, sarà perché c’era attesa per la relazione del Sindaco Settimio Santilli sullo stato dell’arte dell’attuale amministrazione. Sarà stato per tutti questi motivi, ma lo scorso venerdì 12 gennaio la sala dell’Auditorium “Fermi” di Celano non è stata sufficiente a contenere la folla della grandi occasioni. “In tanti sono rimasti fuori purtroppo e ce ne scusiamo” come hanno fatto notare gli addetti alla sicurezza.

Insomma, il ritorno sulla scena politica e in pubblico simultaneamente del Sindaco Santilli e dell’onorevole Piccone ha fatto tornare indietro la lancette dell’orologio. “Sembra che il tempo non sia mai passato – chiosa il Sindaco Santilli – è stato emozionante ed incoraggiante vedere la sala gremita in ogni ordine di posti”. Un salto all’indietro, quando per lunghi periodi Celano è stata al centro, diventandone uno snodo importante, della politica marsicana e regionale. Ed in tanti, tra i cittadini che hanno preso parte alla convention, si sono posti la domanda: tornerà un giorno Celano a ricoprire di nuovo tale importanza? A sentire i vari interventi le premesse ci sono tutte. Eppure in pochi avrebbero creduto tre anni fa che Santilli e Piccone sarebbero tornati addirittura insieme sulla scena politica e avrebbero avuto un riscontro così importante.

L’occasione è stata offerta dalla presentazione ufficiale della costituenda associazione culturale, politica e sociale denominata “Futura”. Gli interventi condotti con chiarezza e determinazione dal Sindaco Santilli, dall’on. Piccone e dal consigliere regionale Massimo Verrecchia invitato per l’occasione, hanno richiamato l’attenzione delle oltre 400 persone, assiepate nella gremitissima sala.

Con rapide esposizioni del Sindaco Santilli sono state tracciate le attività portate a termine dall’attuale amministrazione e quelle future. “Perché noi vogliamo regalare ancora un sogno ai nostri cittadini”: con queste parole cariche di emozione, il Sindaco ha concluso la sua relazione. E la strada per realizzare il sogno è stata tracciata dall’onorevole Piccone che ha illustrato gli scopi dell’associazione che “nasce dall’esigenza di confrontarsi con la realtà, dalla esigenza della condivisione, dalla capacità di proporre idee e progetti per lo sviluppo complessivo del territorio, dalla visione delle azioni politiche, liberali e inclusive”.