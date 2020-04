CELANO. UNIONE POPOLARE: INIZIATIVA SPESA SOLIDALE.

I ragazzi di Unione Popolare

Celano. Dopo aver dato il via all’iniziativa di spesa solidale, già alcuni commercianti sono stati felici di dare la loro disponibilità. A comunicarlo i ragazzi di Unione Popolare. Tutte le persone che vorranno dare il loro contributo in questo periodo di emergenza, potranno acquistare e lasciare nei carrelli un bene di prima necessità. È un piccolo gesto, ma allo stesso tempo un grande aiuto, soprattutto in un momento così difficile per tutti. Consigliamo l’acquisto di prodotti non deperibili e di prima necessità. Vi preghiamo di pagare separatamente il prodotto da donare e spillare lo scontrino sullo stesso prodotto, in questo modo chi lo prende può uscire dal negozio senza incorrere in spiacevoli inconvenienti. Qualora i prodotti nel carrello di spesa solidale non fossero terminati del tutto, verranno affidati alla Caritas che si occuperà di distribuirli. Invitiamo tutte le attività del territorio a partecipare a questa iniziativa di solidarietà.