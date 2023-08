CELANO. DOMANI 26 AGOSTO SPETTACOLO CON GENE GNOCCHI IN PIAZZA IV NOVEMBRE

l 26, dopo il concerto della Banda di Celano, sarà di scena, dalle ore 22:30, sempre in Piazza IV Novembre, l’attore Gene Gnocchi. Comico, cabarettista, conduttore televisivo e non solo, sicuramente farà divertire tutto, giovani e meno giovani, certamente da non perdere assolutamente.

L’evento è ad ingresso gratuito.